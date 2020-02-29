أحمد السقا ينتهى من تصوير مشاهده فى «نساء من ذهب»

انتهى الفنان أحمد السقا من تصوير مشاهده في مسلسل "نساء من ذهب" الذي سافر إلى لبنان خصيصًا من أجل تصويره مطلع الأسبوع الحالي، حيث يظهر "السقا" كضيف شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل الذي يقوم ببطولته كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، ويتم تصويره حاليًا في لبنان من سباق رمضان المقبل.ويشهد هذا المسلسل التعاون الأول بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، وذلك الصراع الشديد الذي كان بين الثنائي في السينما فترتى الثمانينيات والتسعينيات، أما الفنان أحمد السقا فوافق على الظهور دعمًا للنجمتين ومجاملة للمنتج صادق الصباح الذي قدم معه آخر تجاربه الدرامية "ولد الغلابة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.ويخوض الفنان أحمد السقا سباق عيد الفطر المقبل بفيلم "العنكبوت" الذي اقترب على انتهاء تصويره، ويشارك في بطولته كل من منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.