بريطانيا: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 23 حالة

سجلت إنجلترا 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة المتحدة إلى 23 حالة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز».وقال كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس ويتي- اليوم السبت- إن مصابين اثنين عادا مؤخرا من إيطاليا، والمصاب الثالث من آسيا، مضيفا أن الحالات الثلاث من مقاطعات جلوسترشير وهارتفوردشاير وبيركشير.وفي سياق متصل، حظرت فرنسا جميع التجمعات العامة، التي تتضمن تواجد أكثر من 5 آلاف شخص في أماكن مغلقة، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتزايد أعداد الدول التي ينتشر بها الفيروس.