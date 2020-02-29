سيامة كاهن جديد بكنيسة الأنبا أنطونيوس بإيبارشية السويس (صور)

ترأس الأنبا بموا، أسقف السويس، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي، بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بإيبارشية السويس.وقام الأنبا بموا خلال القداس الإلهي، بسيامة الشماس بيتر القمص إبراهام كاهن على مذبح، باسم القس بولا.شارك بحضور رسامة الكاهن الجديد، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد غفير من الكهنة والقمامصة من بينهم: القمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية، وعدد كبير من شعب الكنيسة وسط فرحة عارمة من الجميع.