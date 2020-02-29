الاتحاد الأوروبى: أمام السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام

أكد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن السودان لديه الآن فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم، وحث كل الأطراف السودانية على المضي قدما في المفاوضات بجوبا لإنجاز السلام.والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، مع المسئول الأوروبي، الذي يزور السودان.وقال المسئول الأوروبي- في تصريح صحفي- إن زيارته تمثل رسالة واضحة للسودان والإقليم، بأن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان وبرنامج الحكومة الانتقالية بوجه خاص، فيما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة واستعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يرى أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 150 مليون يورو، ومستعد لزيادة الدعم بأكثر من 100 مليون يورو، إضافة إلى دعم آخر في المجال الإنساني.بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السفير عمر قمرالدين، إن الزيارة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة، مؤكدا شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا وجنوب السودان وكل الإقليم.