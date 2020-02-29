رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حمدى عبدالتواب يكتب: الله عليك يا كابتن مجدى

السبت 29/فبراير/2020 - 04:58 م
حمدى عبدالتواب
حمدى عبدالتواب
حمدى عبدالتواب
طباعة
أجهش بالبكاء، واكتست ملامحه بالحزن فور دخوله سرادق العزاء.. بدا فى حالة تأثر عظيمة أجبرت ابن الفقيد على لعب دور المواسى، لتصبح الصورة بطل الحدث بين رواد مواقع السوشيال ميديا، الذين سرعان ما أصابتهم الدهشة حينما طالعوا صورته والفرحة تغمر وجهه فى حفل زفاف نجلة الإعلامى مدحت شلبى فى اليوم نفسه.

موقف غريب أثار اهتمام وتساؤلات الجميع إلّا بطله الكابتن مجدى عبدالغنى، الذى اعتاد ركوب التريند، وأجاد لعبة خطف الأضواء، وكان تفسيره للأمر بسيطًا للغاية حينما قال (جاملت هنا وهنا)، مفسرًا الأمر بأنه أدى واجبًا فى المناسبتين، متهمًا من اهتم بالأمر بأنهم (تافهين.. وناس فاضية لدرجة الاستخفاف بالمشاعر).

فى الواقع، أتفهم جيدًا منطق الكابتن مجدى الذى تربطنى به علاقة قوية، رغم عدم التقائى به سوى مرات معدودة ولا تربطنى به أى صلة، إلا أننى حريص على متابعته بشكل كامل، ودون أن أحمّل تصرفاته وتصريحاته أى تفسير أو تعليق.

وسر ارتباطى القوى بالكابتن مجدى يعود إلى الإعجاب بشخصيته إن جاز التعبير، فهو يحمل جينات الشخصية المصرية الأصيلة بكل مكوناتها، وإن كان الأمر المؤسف أنه فى الغالب لا يظهر إلا السيئ منها، فهو يمتاز بخفة الدم وسرعة البديهة التى تغلف كل تصرفاته السيئة، فضلًا عن الفهلوة التى باتت عيبًا مدمرًا فى شخصية المصريين.

الكابتن مجدى، الذى اكتسب شهرته من لعب كرة القدم، استطاع أن يستخدم كل ما منّ الله به عليه من نعم فى تحقيق أهدافه، فبقى لسنوات يُذكر المصريين بفضله فى كأس العالم، وذهب لتأسيس سبوبة (جمعية اللاعبين المحترفين) بوصفه واحدًا من رواد الاحتراف فى أوروبا، وبقى لسنوات قابعًا فى عضوية اتحاد الكرة بوصفه أحد عناصر الجيل الذهبى، ومنه تغلغلت علاقته برموز الدولة ومسئوليها، حتى وصل إلى رأسها ممثلًا فى الرئيس الأسبق ونجليه اللذين بكى بين أيديهما محنة فراق (مبارك) رمز أيامه الجميلة.

لم يختلف مجدى عبدالغنى عن كل من ذهبوا إلى عزاء الرئيس الأسبق إلّا فى صدق تجسيد اللحظة، فكل من شاهد العزاء وبرقيات المواساة عجز عن إجابة سؤال: مَن الذى ثار على مبارك؟ ولن يستطيع أحد الإجابة، بالرغم من أن الكابتن مجدى نفسه كان إجابة اللغز.

فالكابتن مجدى، الذى عاش سنوات فى رعاية مبارك، استطاع بعده أن يجارى الأحداث ويتفاعل مع التغيرات، فى كل وأصعب المواقف، وحينما حتمت عليه المصلحة الانقلاب على رفيق دربه محمود الخطيب فعل، وحين جاء وقت الواجب كان حاضرًا بكل مشاعره الفياضة تجاه الراحل وأسرته.

أستغرب حقًا مَن هاجموه، فكلنا مثله، نحمل نفس الجينات ولكن لم تأتنا الفرصة للتعبير عن أنفسنا، فكلنا يدعى المثالية وفى الحقيقة أن داء الفهلوة أكل كل ما تبقى بداخلنا من فضيلة، لكننا جميعًا ندارى فشلنا إلا ما ندر من أمثال الكابتن مجدى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

27 مستشفى و150 مليون جنيه.. مدبولى يكشف عن خطة التعامل مع «كورونا»

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

27 مستشفى و150 مليون جنيه.. مدبولى يكشف عن خطة التعامل مع «كورونا»

إنفوجراف

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

على الحجار لـ«الدستور»: اللهجة الصعيدية قريبة لقلبى رغم صعوبتها

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: إن تثبيت الوزن أهم مراحل التخلص من السمنة

11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «جسر الجواسيس» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

الأزهر عن الدكتور عمارة: ترك فراغًا يصعب ملؤه

غدًا.. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربى

«فاوست العاشق» لفرقة الرقص المسرحى الحديث على مسرح الهناجر