عرض فيلم «جسر الجواسيس» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

أعلن مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، عن أنه من المقرر عرض الفيلم الروائى "Bridge of spies" (جسر الجواسيس) يوم الأربعاء 4 مارس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.وقال مدير عام مركز الثقافة السينمائية الناقد السينمائي مجدى الشحري، إن فيلم (جسر الجواسيس) من إخراج ستيفن سبيلبرج، والبطولة للفنانين "توم هانكس، مارك رايلانس، إيمى رايان، الن الدا"، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام ٢٠١٦ مارك رايلانس، وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل مساعد مارك رايلانس، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام ٢٠١٦، وغيرها من الجوائز.