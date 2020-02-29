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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق مؤتمر «الصورة العامة للروتارى»

السبت 29/فبراير/2020 - 04:50 م
مؤتمر «الصورة العامة
مؤتمر «الصورة العامة للروتاري»
محمد الشريف
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انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي للصورة العامة، الذي تنظمه المنطقة الروتارية 2451 مصر، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي عمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي جورج قرداحي، والإعلامي رامي رضوان، وعدد من قيادات المنطقة الروتارية ورموز عملها على مستوى محافظات مصر.

جاء ذلك اليوم السبت، حيث تضمن المؤتمر استعراض فيديوهات وثائقية تحتوي الجهود الخدمية والأهلية التى تتم من جانب أندية روتاري على مستوي محافظات بمصر، بالتنسيق مع الجهود الحكومية، من أجل خدمة المواطن بكل المجالات وخاصة الصحية والتعليمة.

وقالت ماجده الألفي، منسق عام المؤتمر، إن الصورة العامة لأندية روتاري يتم العمل علي النهوض بها من وقت لآخر بفضل الجهود التى تتم على أرض الواقع بمختلف المجالات وخاصة التعليمية والصحية، التي يحتاجها المواطن بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن جميع أعضاء الأندية يتسارعون فى أداء مهمتهم الخدمية بشكل تكاملي، مرحبة بمشاركة رموز العمل الإعلامي في مصر للاضطلاع على هذه الجهود على أرض الواقع ورصدها لتكون نموذجًا نحو التقدم وخدمة المواطن.

اتفق معها أحمد سعادة رئيس لجنة الصورة العامة، مؤكدًا أنه يتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي خلال الآونة الأخيرة لتقديم هذه الجهود أمام جموع الشعب المصري، والتي من شأنها تصحيح الصورة لأندية روتاري التى تقوم بدورها الخدمى بشكل متقدم، مشيرًا إلى أنه تضم ما يقرب من 3 آلاف عضو حتى الآن، وتأتي مشروعات التعليم والرياضة والصحة التي تمثل أهمية للمواطنين، مؤكدًا أن روتاري أول مؤسسة خدمية فى العالم وتعمل بشكل جيد فى هذا المجال.

من ناحيته، استعرض شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية، فيديو وثائقي بالجهود التى تتم من جانب أندية روتاري، بمجال الخدمة العامة بملفت التعليم والصحة، مؤكدًا أنه يتم العمل بشكل منهجي ومؤسسي في هذه الأندية من أجل الأفضل والأحسن، سواء في الملف التعليمي، حيث رؤى جديدة فى محو الأمية والمنظومة الصحية، حيث المستشفيات والصرف الصحي، وأيضا القوافل العلاجية ومساعي تمكين المرأة ودعمها، وغيرها من الأنشطة الخدمية التي تخدم العمل الأهلي، وعقد مؤتمرات الصورة العامة، بشكل سنوي من أجل مشاركة الجميع هذه النجاحات على أرض الواقع.

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