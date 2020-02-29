الليكود يكذّب ليبرمان بشأن رسالة نتنياهو للأردن

نفى حزب الليكود الإسرائيلي إبلاغ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم الحزب، للعاهل الأردني عبدالله الثاني، بأنه لن يكون هناك فرض للسيادة على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.وأكد الليكود، اليوم السبت، أن نتنياهو لم يبعث أي رسالة للعاهل الأردني بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، قائلًا: "أكاذيب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، تجاوزت كل الحدود"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقال ليبرمان، اليوم السبت، إن نتنياهو بعث رسالة إلى العاهل الأردني أبلغه فيها بأنه لن يكون هناك عملية فرض سيادة إسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وأن ما يحدث هو دعاية انتخابية فقط.وتجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلية، الثالثة خلال عام، بعد غد الاثنين، في ظل اشتعال المنافسة بين نتنياهو وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، وكذلك القائمة العربية المشتركة التي أصبحت تمثل القوة الثالثة.