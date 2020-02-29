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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: كورونا فى مرحلة «الاحتواء»

السبت 29/فبراير/2020 - 04:44 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد في لبنان لا يزال في مرحلة الاحتواء.

وأشارت الوزارة- في بيان لها، اليوم السبت- أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس لا يزال 4 حالات فقط، منها 3 حالات وافدة والرابعة محلية، موضحة أنه لم تُسجل وفاة حتى الآن جراء الإصابة، غير أن أحد المصابين هو شخص مسن، وكان مصابًا بأمراض عدة مزمنة قبل التقاط العدوى ووضعه غير مستقر.

وقالت إن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الوافد ترتبط بالسفر إلى إيران، أما الحالة المحلية فهي مرتبطة بحالة مشتبهة آتية من إيران، مشيرة إلى أنه تتابع عملية تقصي من خالطوا الحالات المصابة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن اليابان قد أضيفت إلى لائحة البلدان التي سُجل فيها انتشار محلي لفيروس "كورونا"؛ لتصبح هذه البلدان هي الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيران وإيطاليا.

وأكدت الاستمرار في نشر كل المعلومات الوبائية المستجدة حول انتشار الفيروس، بكل شفافية، داعية إلى تقصي المعلومات الصحية من مصادر وزارة الصحة.

كانت السلطات اللبنانية قد قررت، أمس الجمعة، تعليق العمل بالدراسة، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان، لمدة أسبوع، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

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