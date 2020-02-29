الكنيسة الأرثوذكسية بـ«هولندا» تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا

أعلنت إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس، عن استعدادها باتخاذ التدابير اللازمة، لمواجهة فيروس «كورونا».وأضافت الإيبارشية في بيانًا لها قائلًا: منع استخدام اللفائف «مناديل المناولة»، التي توضع على الفم بعد المناولة وعلى كل فرد أن يأتي بلفافة خاصة به وحده، يضعها في جيبه ويستعملها هو وحده، بالإضافة إلى عدم استخدام أغطية الرأس بالنسبة للسيدات في الكنيسة وبالتالي على كل سيدة أن تهتم بإحضار ايشارب خاص بها وحدها.وتابعت الإيبارشية: منع استخدام أكواب لشرب المياه عقب التناول، وعلى كل متناول الاهتمام بأن تكون له زجاجة مياه واحدة، يستعملها هو وحده فقط، بالإضافة إلى التنبيه على أي عضو عنده برد او أنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة بعدم الحضور إلي الكنيسة والالتزام بالبقاء في المنزل في الوقت الحالي.واختتمت الإيبارشية قائلا: منع السلام باليد والقبلات بين أفراد الشعب والاكتفاء بإمائة الرأس «مثلما يحدث في أسبوع الآلام»، لتحية الآباء الكهنة.