25 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) عن أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بلغ 25 سفينة، وأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات غادرته 4 سفن وتوجد علي أرصفته 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأوضحت الهيئة- في بيان- أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن بضائع عامة وتوجد سفينتا حاويات على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.