وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم متطوعى الأوليمبياد الخاص

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، حفل تكريم أعضاء اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص، والمهندس هاني محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص، والفنان الكبير حسين فهمي، سفير الأوليمبياد الخاص الدولي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الشباب والرياضة.وقدمت القباج التحية إلى الشباب المتطوعين في تنظيم الأوليمبياد الخاص المصري، مشيرة إلى أن المتطوعين كانوا سببًا رئيسيًا في نجاح الأوليمبياد الخاص.وقالت القباج للمتطوعين: "شرفتم مصر على مستوى إفريقيا كلها لأنهم رأوا عطاء المصريين"، مضيفة أن العمل مع ذوي الإعاقة يعطي الكثير من السعادة.كما قدمت القباج الشكر إلى متطوعى الهلال الأحمر المصري على مساهمتهم في إنجاح الدورة من خلال مساهمته بـ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات، والتعامل مع ٢٠٠ مصاب بالبطولة.