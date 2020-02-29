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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان: دعم الاتحاد الأوروبى يصب فى مصلحة المنطقة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:08 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن دعم الاتحاد الأوروبى المستمر لبلاده، بمثابة دعم استراتيجى يصب في مصلحة السودان والمنطقة.

وذكر مجلس الوزراء السودانى، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك عقد مباحثات مع جوزيف بوريل فونتيلس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، نائب رئيس مفوضية الاتحاد، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة والاتحاد، ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة.

وأشاد حمدوك، فى تصريح عقب المباحثات، بموقف الاتحاد الأوروبى المساند للسودان، ولثورته الشعبية من أجل الحرية والسلام والعدالة.

من جهته، قال بوريل إنه سيتم توفير مبلغ 100 مليون يورو للسودان، بالإضافة إلى المبلغ السابق والبالغ ١٥٠ مليون يورو، ليصبح الدعم الكلى ٢٥٠ مليون يورو، دعمًا لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد والفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية، بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال المسئول الأوروبى إن زيارته للسودان هى الأولى لإفريقيا، مشيرًا إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرًا وأرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبى يدعم التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن التغيير الذى شهده السودان كان مميزًا ومتفردًا لدوره في رفع قيم الحرية والسلام والعدالة.
في غضون ذلك، أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان أنه بالإضافة إلى الدعم الإضافي للسودان، فإنه خصص ٣٠ مليون يورو للمساعدات الإنسانية.

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