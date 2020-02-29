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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق قافلة جامعة عين شمس و«تعليم الكبار» بكوم حمادة لمحو الأمية

السبت 29/فبراير/2020 - 04:07 م
قافلة جامعة عين شمس
قافلة جامعة عين شمس
إسراء جمال
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افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، منذ قليل، قافلة جامعة عين شمس التنويرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحافظة البحيرة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وحضور الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، والعميد عبد الله المليجي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالله محمد، مدير عام فرع تعليم الكبار بالبحيرة، والشيخ يحيى البلكيمي، مدير أوقاف كوم حمادة.

وتستهدف القافلة قرية البريجات والقرى المجاورة لها، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتشمل القافلة التنويرية:
١. حصر أعداد الأميين بالقرية.
٢. حشد الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، والتوعية والإعلان عن القافلة.
٣. عقد اختبارات قياس مستوى للدارسين؛ تمهيدًا لفتح فصول محو أمية.
٤. تسليم شهادات محو أمية للدارسين الناجحين بالقرية دورة يناير ٢٠٢٠.
٥. تنظيم ندوات للأهالي لتوعية بخطورة الأمية بحضور مؤسسات المجتمع التابعة للمركز والقرية والمحافظة.

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