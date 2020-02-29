الصحة العراقية تنفي تسجيل حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول تسجيل حالة جديدة ونقلها إلى إحدى المؤسسات الصحية.وذكر مركز العمليات وطب الطوارئ بالوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز " الإخبارية - حول نقل مصاب بـ"فيروس كورونا" من قبل الدفاع المدني - أن الحالة التي نقلت مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية، وتم نقلها "بدون تنسيق مع وزارة الصحة" من قبل كوادر الدفاع المدني بسيارة الدفاع المدني إلى مستشفى "الفرات" في (بغداد).وأوضح أن سيارة الإسعاف والمسعفين والدفاع المدني قاموا بنقل الشخص إلى مستشفى "اليرموك التعليمي" وتم فحصه هناك، ولم يكن هناك أي اشتباه بإصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن المريض تم إخراجه من مستشفى "اليرموك" بعد معاينة الطبيب كحالة انفلونزا عادية.وأهابت وزارة الصحة، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأن تكون على قدر المسؤولية في عدم نقل الإشاعات التي تحرض على وزارة الصحة، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد.وفي سياق متصل، أعلنت مديرية المرور العامة، تعليق العمل بمواقع التسجيل وإصدار الإجازات في عموم العراق، للحفاظ على سلامة المواطنين عموما وللوقاية من فيروس "كورونا".وأضافت أن هذا القرار جاء التزامًا بتوجيهات لجنة الأمر الديواني" 55 لسنة 2020"، نظرًا لما تشهده مواقع التسجيل وإصدار الإجازات في (بغداد) وكافة المحافظات من ازدحام بشري، وبهدف الحفاظ على المواطنين، وللوقاية من تفشي فيروس "كورونا" والسيطرة عليه.