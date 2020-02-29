غدًا.. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربى

يعقد الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والكاتب محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقي، في السادسة مساء غد الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، بسينما الهناجر، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا ولجنة الفرز واللجنة العلمية للملتقى.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ضيوف الشرف والمشاركين، كذلك الإعلان عن الندوات العلمية والورش المصاحبة للملتقى.