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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فاوست العاشق» لفرقة الرقص المسرحى الحديث على مسرح الهناجر

السبت 29/فبراير/2020 - 04:04 م
فاوست العاشق
فاوست العاشق
إيهاب مصطفى
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يعرض بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "فاوست العاشق" لفرقة الرقص المسرحي الحديث، إحدى روائع الكاتب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته، وذلك فى السابعة من مساء اليوم السبت بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى، مدير المركز.

يتناول الفنان المصري حمدي العربي، مخرج العرض المسرحي "فاوست العاشق" في إطار مصري بعرض راقص لأول مرة على مستوى العالم، وقد قدمت الفرقة العرض، أمس الجمعة، على قاعة هدى وصفى بالمركز، ويجسد شخصية "فاوست" الفنان أحمد محمد كاسيميرو، وشخصية "مفستو" الفنان عمرو أحمد باترك.

يذكر أن فاوست هي خرافة قديمة يردها بعض المؤرخين إلى ما قبل غزو النورمان لإنجلترا، وتناولها العديد من الأدباء في مؤلفاتهم، وهى تحكي عن شخص (فاوست) ورث عن عمه أموالًا، وتعلم كل ما أمكنه من علوم زمانه، ولكنه بعد أن أدركه الكبر اعتقد أن كل ما أخذه من علم لا نفع له، فندم على سنوات شبابه التي أضاعها ولم يقضيها في متعته، فظهر له الشيطان "مفستوفيليس" يقايض روحه وجسده على أن يمده ٢٤ سنة وهو في شبابه، فاقتنع فاوست بما عرض عليه الشيطان فمضى في طريق الشر.
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق
فاوست العاشق

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