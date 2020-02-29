منتدى منظمات المجتمع المدنى بالقومى للمرأة يعقد اجتماعه الـ26

عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس ورئيس المنتدى، الاجتماع الـ٢٦ تحت عنوان "المجتمع وجريمة الختان".وأكد الدكتور نبيل صموئيل، ضرورة احترام المبادئ الأساسية للمنتدى وخصوصية كل مؤسسة وإلهام إحداث التوازن بين عمل المؤسسات والتعاون مع مختلف الجمعيات، مضيفًا أن بناء جسور الثقة بين الجمعيات مهم جدًا للتعاون فيما بينهم، ولكن نحتاج إلى بعض وقت.كما أوضح الدكتور نبيل صموئيل أن الجمعيات تعمل للقضاء على ختان الإناث من خلال العمل على بعض الموضوعات، منها مناهضة العنف، التعليم ودور المجتمع المدني، البناء المؤسسي للمجتمع المدني وقضية الإبداع والفن والتنمية.وتضمن الاجتماع ثلاث جلسات، فى الجلسة الأولى بعنوان نظرة على أنشطة الجمعيات في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.وتم عرض الجمعيات للأنشطة من خلال فترة حملة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة.وفي الجلسة الثانية تحت عنوان الإعلام والمجتمع وجريمة الختان تم التأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في التوعية، بالإضافة إلى إدخال الدراما في القضية.في الجلسة الثالثة تم عقد ورشة عمل حول عملنا للقضاء على الختان، تقسيم العمل والتحديات وكيفية مواجهتها.