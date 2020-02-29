«العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة» جديد آفاق للنشر
السبت 29/فبراير/2020 - 04:01 م
آلاء حسنطباعة
صدر حديثًا عن دار آفاق للنشر، كتاب «العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» للفيلسوف إميل بوترو، وترجمة الرائد أحمد فؤاد الأهواني، ضمن الأعمال الكاملة له التي نشرتها الدار مؤخرًا.
ويناقش «بوترو» في كتابه قضايا كثيرة، مثل: النزعة الطبيعية، ويعالج هذه النزعة عند أوجست كونت، كما يدرس هربرت سبنسر، وهيجل والواحدية، والمذهب النفساني والمذهب الاجتماعي، والنزعة الروحية عند ريتشل. كما يدرس الدين وحدود العلم، ويطرح موضوع الدفاع عن الدين، ويناقش قضية اتجاه العلم نحو الدين، كما يدرس فلسفة العقل، وفلسفة وليم جيمس.
ويناقش «بوترو» في كتابه قضايا كثيرة، مثل: النزعة الطبيعية، ويعالج هذه النزعة عند أوجست كونت، كما يدرس هربرت سبنسر، وهيجل والواحدية، والمذهب النفساني والمذهب الاجتماعي، والنزعة الروحية عند ريتشل. كما يدرس الدين وحدود العلم، ويطرح موضوع الدفاع عن الدين، ويناقش قضية اتجاه العلم نحو الدين، كما يدرس فلسفة العقل، وفلسفة وليم جيمس.