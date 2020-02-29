الحكومة تكشف أهم مؤشرات البطالة خلال 2019 (إنفوجراف)
السبت 29/فبراير/2020 - 04:01 م
أميرة ممدوحطباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجرافًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يوضح أهم مؤشرات البطالة خلال الربع الرابع من عام 2019، والتى تمثل أبرزها فى الآتى:
- انخفاض معدل البطالة إلى 8%.
- ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.9 مليون فرد.
- ارتفاع معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى إلى 43.1% من إجمالى قوة العمل.
- زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4%.
- تسجيل قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد.
- ارتفاع نسبة المشاركة فى سوق العمل إلى 43.1% خلال الربع الرابع 2019، مقابل 42.2% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.
- انخفاض معدل البطالة إلى 8%.
- ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.9 مليون فرد.
- ارتفاع معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى إلى 43.1% من إجمالى قوة العمل.
- زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4%.
- تسجيل قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد.
- ارتفاع نسبة المشاركة فى سوق العمل إلى 43.1% خلال الربع الرابع 2019، مقابل 42.2% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.