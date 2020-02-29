الإحصاء: الاستثمارات الأجنبية تتخطى المليارى دولار خلال عام
السبت 29/فبراير/2020 - 03:57 م
أميرة ممدوحطباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019-2020، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 800 مليون دولار بنسبة 13.5% خلال عام.
كما أظهر التقرير، أن التحويلات الرسمية سجلت هى الأخرى ارتفاعًا إلى حدود 63.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2019-2020، مقابل 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 33.1% أى بقيمة 15.8 مليار دولار.
وفى سياق متصل، كشف جهاز الإحصاء، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت لـ 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019-2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.
كما أظهر التقرير، أن التحويلات الرسمية سجلت هى الأخرى ارتفاعًا إلى حدود 63.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2019-2020، مقابل 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 33.1% أى بقيمة 15.8 مليار دولار.
وفى سياق متصل، كشف جهاز الإحصاء، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت لـ 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019-2020، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.