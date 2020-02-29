منة فضالى من كواليس مسلسل «حب عمرى» (صور)
السبت 29/فبراير/2020 - 03:56 م
هدير شعراويطباعة
شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وظهرت منة فضالي، خلال تصوير كواليس مسلسل "حب عمري"، وعلقت على الصورة قائلة: "قاتل دائمًا عن الأشياء التي تحبها".
مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أحمد كرارة، تامر فرج، أماني كمال، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
وظهرت منة فضالي، خلال تصوير كواليس مسلسل "حب عمري"، وعلقت على الصورة قائلة: "قاتل دائمًا عن الأشياء التي تحبها".
مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أحمد كرارة، تامر فرج، أماني كمال، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي