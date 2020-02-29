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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة بإدفو (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 03:44 م
حملة إزالة
حملة إزالة
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، على مدار الأيام الماضية، الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ15، بجانب حملات رفع الإشغالات وإعادة الانضباط بالشوارع ومواقف السيرفيس على مستوى مركز ومدينة إدفو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأوضح العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أن الحملة نجحت فى تنفيذ 7 قرارات لإزالة تعديات مبان على أراضى أملاك الدولة بمساحة ألف م2 بقرية النزل، بجانب استكمال سور وبيارات الصرف الصحى لمدرسة الفوزة غرب بقرية الرديسية بحرى بعد إزالة التعدى على قطعة أرض محل التخصيص من أحد الأشخاص.

وأشار، إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم اليوم رفع الإشغالات بموقف الأقاليم بحى شمال بإجمالى 5 حالات إشغال للباعة الجائلين، وتحرير محاضر لـ50 مركبة بين سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل مواد البناء بدون أغطية مما يتسبب فى سقوط الحمولة بالشوارع والطرق العامة، بالإضافة إلى عربات التوك توك والتروسيكل المخالفة لخطوط السير، منوها بأنه تم تركيب 2 لوحة كهرباء بالموقف للحفاظ على سلامة المواطنين والمنظر العام.
حملة إزالة
إزالة اشغالات
حملة إزالة
إزالة اشغالات

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