«راهبات أسيوط» تناقش تحديات الحياة المكرسة

عقدت الجمعيات الرهبانية النسائية العاملة بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك لقاءً تكوينيًا للأخوات الراهبات بدار المطرانية بمدينة أسيوط.بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وعدد غفير من الكهنة، حيث بدأ اليوم بالقداس الإلهي الذي تراسه الأنبا كيرلس، ثم ألقى الأب ميلاد صدقي اللعازري محاضرة حول تحديات الحياة المكرسة.واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين الراهبات والأنبا كيرلس وليم حول أهم مستجدات الخدمة الراعوية بإيبارشية أسيوط.