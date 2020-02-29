حديقة الأورمان تستعد لاستقبال معرض الزهور في دورته الـ87

حالة من الاستعدادت تشهدها حديقة الأورمان بالجيزة، لاستقبال معرض زهور الربيع في دورته الـ87 لعام 2020، بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.وعلى الرغم من عدم تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المعرض، إلا أن هناك تجهيزات لانطلاقه منها، تحديد الأرض بالحبال والاستاندات الخاصة بأماكن العارضين، وأكد أحد العاملين بالحديقة أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المعرض وهناك تباين في اختيار اليوم بين 6 و17 مارس المقبل، وحتى الآن لم يأتي العارضين للحديقة لتحضير أماكنهم.ويعد معرض زهور الربيع هو حدث سنوي تقيمه وزارة الزراعة من كل عام بحديقة الأورمان ويستمر لمدة 45 يوما، ويتم فيه عرض مجموعة من الزهور والنباتات المختلفة والتي يقبل عليها العديد من المواطنين.