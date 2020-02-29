رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 500 مليون دولار أمريكى

السبت 29/فبراير/2020 - 03:39 م
المستشار أبو بكر
المستشار أبو بكر الصديق عامر
عماد سليمان
طباعة
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس الهيئة، من تحقيق انتصار جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB162 ) المقامة منهم ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على خمسمائة مليون دولار أمريكي (ما يعادل سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) تمثل قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، بزعم مخالفة الدولة المصرية التزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانين مليون دولار أمريكي ومائة وأربعة وسبعين مليون يورو ومليارين وأربعة ملايين جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

الجدير بالذكر أن المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة يرأس قسم المنازعات الخارجية بالهيئة شخصيًا، ويشرف على القسم المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة.

موضوعات متعلقة

مدير مستشفى الهرم يكشف حقيقة هروب مصاب كورونا من المستشفى

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة.. تعرف على شروط القبول

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

«قفز من الرابع».. تفاصيل وفاة لاعب مصرى محترف فى السودان

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

27 مستشفى و150 مليون جنيه.. مدبولى يكشف عن خطة التعامل مع «كورونا»

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

مراكز كوينز توضح لـ «الدستور»: ما هي الكبسولة المبرمجة التي حلت محل بالون المعدة؟

11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

غدًا.. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربى

«فاوست العاشق» لفرقة الرقص المسرحى الحديث على مسرح الهناجر

«العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة» جديد آفاق للنشر

التفاصيل الكاملة لافتتاح قصر ثقافة قرية حاجر العديسات فى الأقصر