قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 500 مليون دولار أمريكى

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس الهيئة، من تحقيق انتصار جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB162 ) المقامة منهم ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على خمسمائة مليون دولار أمريكي (ما يعادل سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) تمثل قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، بزعم مخالفة الدولة المصرية التزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.تجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانين مليون دولار أمريكي ومائة وأربعة وسبعين مليون يورو ومليارين وأربعة ملايين جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.الجدير بالذكر أن المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة يرأس قسم المنازعات الخارجية بالهيئة شخصيًا، ويشرف على القسم المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة.