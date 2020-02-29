مُكرسة جديدة بإيبارشية أطفيح

ترأس الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، صباح اليوم، قُداس تذكار نياحة القديسة العذراء مريم والدة الإله؛ بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمقر المطرانية بكرمة دير الرسل بأطفيح.وخلال القداس تمم الأنبا زوسيما طقس تكريس مُكرسة جديدة لبيت القديسة مريم المصرية بإيبارشية أطفيح؛ باسم تاسوني دميانة.شارك في صلاة القُداس الإلهي عدد غفير من الآباء كهنة الإيبارشية، بالإضافة لحضور عدد غفير من شعب المنطقة.