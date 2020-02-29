حملات تطهير فى النجف العراقية لمواجهة كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو، من حملات التطهير في مدينة النجف بالعراق؛ لمواجهة فيروس كورونا، حيث تشهد العراق حالة من الاستنفار الشديد.وأظهر مقطع الفيديو، أن حملات التطهير تتم داخل الحجر الصحي، والأماكن التي تحتوي على نسبة اكتظاظ سكاني عالية، ونسبة خطورة وملامسة عالية، حيث تحاول السلطات العراقية الحد من انتشار الفيروس، كما يتم توفير المستلزمات الطبية وإغلاق معابر على الحدود المشتركة، ومنع السفر من وإلى بعض الدول التي ضربها الفيروس.حيث سجل العراق أول إصابة بكورونا كانت قادمة من إيران، ومن ثم تم إغلاق أماكن التجمعات العامة.