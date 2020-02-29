تحصين 85 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ بداية من فبراير الجاري، وتستمر لمدة شهر كامل طبقًا لخطة التحصين التي أعدتها مديرية الطب البيطري وتستهدف تغطية كل مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل، مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها "خلال الفترة من 1 إلى 26 فبراير الجاري"، قد وصل إلى 85 ألفًا و54 بواقع: 76906 رءوس من الأبقار، و8146 رأسًا من الأغنام، وذلك فيما تتواصل أعمال الحملة، حسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى ومراكز المحافظة.