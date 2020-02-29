مربية أطفال فى قطر: تعرضت لانتهاكات جسدية ولفظية من السلطات القطرية (فيديو)

عرضت فضائية "سكاي نيوز"، مقطع فيديو يكشف عن تصريحات للمربية السودانية سحر عبدالباقي الشيخ، التي كانت تعمل في قطر لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، مضيفة أنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد السلطات القطرية.وقالت- في شكواها ضد قطر التى تقدمت بها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف- أنها تعرضت إلى العديد من الانتهاكات القانونية الجسيمة في حقها نتيجة عملها كمربية أطفال في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مشيرة إلى أن انتهاكات الحكومة القطرية ضدها شملت تعدي رجال الأمن عليها بالضرب والتعدي اللفظي.وأضافت- في شكواها- أنها تعرضت لانتهاكات أخرى أيضًا، ومنها حرمانها من الحماية القانونية ومن الاتصال بسفارة بلادها السودان في الدوحة، حيث تم اعتقالها من داخل مقر سكنها وعملها داخل قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ولم تسمح لها السلطات القطرية بالتمكن من الاتصال بمحامي وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقها المدنية.