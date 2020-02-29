الخزانة الأمريكية تشيد بمصر فى بيانها حول مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا، اليوم السبت، شددت فيه على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.وأعربت الوزارة، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية، وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن، اليوم السبت.وأوضح البيان، دور الولايات المتحدة في تسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بحسب الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.وتطلعت الوزارة، في بيانها، إلى اختتام إثيوبيا عمليتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وأوضحت أنه تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية إعلان المبادئ، ولا سيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير لبلدي المصب، لا ينبغي إجراء الاختبار النهائي وملء دون اتفاق.وأكدت الولايات المتحدة مجددا، التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.