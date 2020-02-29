بدء صرف مقررات مارس التموينية غدًا

كشف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء صرف المقررات التموينية لشهر مارس المقبل للمواطنين اعتبارا من غد، من خلال الدعم النقدي بقيمة 50 جنيها للفرد الواحد على بطاقة التموين.وأكد عاطف توفير السلع المدعمة عن شهر مارس المقبل، وسيتم تسليمها إلى بقالي التموين في محافظات الوجه القبلي لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارًا من أول الشهر، بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع في محافظات الوجه البحري.وأكد عاطف وجود كميات كبيرة من الأرز الأبيض والزيت والسكر والمكرونة بجانب العديد من السلع الأخرى، كما يتم توفير السلع أيضًا لمنافذ مشروع جمعيتي لشباب الخريجين في مختلف المناطق.