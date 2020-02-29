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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموجة 15 بالشرقية تزيل 682 حالة تعدٍ بمساحة 184 فدانًا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:24 م
ازالة حالة تعدى
ازالة حالة تعدى
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إزالة ٦٨٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٨٤ فدانًا و١٢ قيراطًا و61 سهمًا، بالإضافة إلى ٥١ ألف متر على أرض أملاك دولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وذلك خلال الأسبوع الرابع من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة شملت إزالة ٢٥٧ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٢٠ فدانًا و١٩ قيراطًا و١٢ سهمًا بمركز ديرب نجم، كما تمت إزالة ١٤ حالة بمساحة ٧٠ فدانًا و١٢ قيراطًا بمركز الحسينية، وإزالة ٢١ حالة بمساحة ٣٥٦٠ متر مباني بمركز الإبراهيمية.

كما تم تنفيذ قرار الإزالة لعدد ١٥١ حالة بمساحة ٢٨٣٥٠ متر مباني بمركز مشتول السوق، وإزالة ٢ حالة تعد بمساحة ٤٥ فدانًا و١ حالة تعدي بمساحة ١٢٠ م٢ بمركز بلبيس، وإزالة ٥٠ حالة تعد بمساحة ٢٧ فدانًا و٨ قراريط و١٥ سهمًا، بالإضافة إلى إزالة ١٩ حالة تعدٍ بمساحة ٣٣٨١ م٢ بمركز فاقوس.

كما تنفيذ الإزالة لعدد ٤٤ حالة بمساحة ٢٠ فدانًا و١٣ قيراطًا و٢٠ سهم أرض زراعية بمركز أولاد صقر وتنفيذ قرار الإزالة لعدد ٢٦ حالة بمساحة ٨ قراريط و١٤ سهمًا.

بالإضافة إلى إزالة ٧٣ حالة تعد بمساحة ١٤٥٦٩بمركز أبوكبير، وإزالة ٢٤ حالة تعدٍ على مساحة ١٠٥٥ م٢ بمركز منيا القمح.

وأكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى تتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تمت إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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