«الزراعة» تواصل زيادة عدد الحقول الإرشادية للمحاصيل الحقلية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، زيادة الحقول الإرشادية للمحاصيل الحقلية في المحافظات، بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي.وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه نظرًا لأهمية الحقول الإرشادية، فإننا نزيد سنويًا من عددها على مستوى الجمهورية، ووصلت إلى 6387، تمول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 3700 حقل منها، لافتًا إلى أنها تخدم نحو 3 ملايين فدان قمح، أي بمعدل حقل قمح إرشادي لكل حوالي 600 فدان.وأضاف رئيس البحوث الزراعية، أنه من المستهدف بالتعاون مع الشركاء، على رأسهم أكاديمية البحث العلمي، زراعة حقل إرشادي لكل 1000 فدان قمح، مؤكدًا أن الحملة أسهمت في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه والتقاوي، بالإضافة إلى إدخال زراعة البرسيم الفحل بعد حصاد الأرز المبكر أو الذرة الشامية قبل زراعة القمح، ما أتاح للمزارع الفرصة للحصول على 20 طن علف أخضر في وقت الندرة وزيادة دخل المزارع من 2000- 3000 جنيه للفدان وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وتم توقيع عقد اتفاق للمرحلة الثالثة من المشروع بين أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية، بإجمالي تمويل 3 ملايين و800 ألف.كان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد افتتح ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، إحدى مبادرات ومشروعات التي تدعمها وتمولها وتشرف على تنفيذها أكاديمية البحث العلمي سنويا منذ موسم 2011-2012، من خلال فريق بحثي من مركز البحوث الزراعية، وتم خلال فاعليات ورشة العمل مناقشة إنجازات الحملة من فرص وتحديات خلال المرحلتين السابقتين، بحضور فريق العمل والجهات الداعمة والمنفذة والمعاونة والمستفيدة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بتطوير وإنتاج وتصنيع القمح، والسادة المزارعين والمرشدين الزراعيين.