براتب يصل لـ2700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 500 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 500 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة، وبراتب يصل لـ2700 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 فرد أمن بالهرم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على شهادة إعدادية، للشباب حتى 40 سنة، وتوفير سكن، ووجبة، وذلك براتب 2200 جنيه.كما تحتاج الشركة، 100 فرد أمن بالدقي، والتجمع الأول، للشباب المتراوح عمره بين 40 و53 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.وتطلب الشركة 200 فرد أمن، وذلك من الجنسين، ولمدة 8 ساعات، وذلك للعمل بالعبور، وذلك براتب 2500 جنيه، و100 فرد أمن، وذلك للعمل بجسر السويس، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 50 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه.ويبلغ ساعات العمل 12 ساعة، على أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة.وعلى من يرغب في التقدم لهذه الوظائف، التوجه لمقر الشركة في عمارة 9، شارع 294، بجوار مودرن أكاديمي، المعادي الجديدة، أو الاتصال على 01016165258.