تنفيذ ربع مليون حكم قضائى بينها 14 إعدامًا و464 حكمًا بالمؤبد

نجح رجال الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في تنفيذ (2353170) حكمًا قضائىًا متنوعًة.ضمت تلك الأحكام (10019) حكم جناية من بينها (14 حكمًا بالإعدام- 464 حكمًا بالمؤبد)، (696264) حكم حبس جزئى، (130942) حكم حبس مستأنف، (1190231) حكم غرامة، و(325714) حكم مخالفة.كما تم ضبط (961) قضية أحداث، ضبط (1125) قضية مصنفات فنية، وضبط (929581) مخالفة مرورية متنوعة.يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.