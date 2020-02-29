على حسين يتحدى المهرجانات بـ«أوقات»

طرح اليوم الفنان علي حسين أغنية سنجل بعنوان "أوقات" من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير جادو، وإنتاج خالد جمال، ومن المفترض أن يصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج الشاب شريف صبري.ولقب علي حسين بأنه خليفة الكينج محمد منير من جمهور الملك نفسه حيث يخطو خطاه، حيث يختار علي حسين أغتياته بعناية شديدة، فبين كل سنجل يقدمها فترة من الزمن ليعود كما عودنا بكلمات مختارة بعناية مع نفس فريق عمل الكينج محمد منير، وقد لاقي المطرب الأسمر شهرته منذ سنوات عديده بأغنية واحد شاي.يذكر أن موقف علي حسين واضح تجاه فن المهرجانات، حيث إنه يؤيد قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ويرى حسين أنه على كل الفنانين تقديم البديل الذي يحترمه الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك.