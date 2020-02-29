«الضيف» بالمركز الكاثوليكي اليوم

يعرض المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء اليوم، فيلم "الضيف" الذي يعد ضمن الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تم اختيارها وفقا لمعايير المركز الإنسانية والأخلاقية.ويعقب عرض كل فيلم منها ندوة فنية مع جمهور المهرجان، برئاسة أحد النقاد السينمائيين، وبحضور أبطال وصُناع الفيلم.«فيلم الضيف».. للمخرج هادي الباجوري، تأليف وسيناريو إبراهيم عيسى، وتمثيل خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وماجد الكدواني، ومحمد ممدوح، وكمال أدهم، ومحمود الليثي، ومدير تصوير مازن المتجول، إنتاج آي برودكشنز، وتوزيع دولار فيلم إسماعيل الكردي وأولاده.وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيي حسين التاجي، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش أسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه نتيجة آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف والأب.وقررت لجنة الاختيار عرضه لتقديمه صراعا إنسانيا هائلا بين توجهات البشر بتنوع أشكالها وبين القوى الإرهابية الطاغية.