شركات الطيران الخاصة تسير 29 رحلة للمدن السياحية من مطار القاهرة

تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم السبت، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم، والمخصص لرحلات شركات الطيران المصرية الخاصة وبعض الشركات العربية والإفريقية، 29 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 8 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.ويشهد مبنى الركاب، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية؛ لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات فى الشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد وجه بضرورة توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.