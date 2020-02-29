إخلاء سبيل طالب طعن زميله بمطواة فى مدرسة بكفر شكر

أخلت نيابة مركز كفر شكر سبيل طالب طعن زميله في مشاجرة نشبت بينهما في إحدى المدارس، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة في مدرسة أحمد الصباحي الثانوية المشتركة بكفر الولجا.انتقل على الفور المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "إ.ط.ع" 16 سنة بالصف الثاني الثانوي مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالظهر، وتم نقله في حينه إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها.وطرف ثان "م.هـ.م" 15 سنة طالب بذات الصف والمدرسة.وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته بآلة حادة "مطواة" معللا ذلك بنشوب مشادة كلامية بينه وبين الثاني أثناء شرائه بعض المأكولات من بوفيه المدرسة تطورت إلى مشاجرة وحدثت إصابته.وبسؤال الطرف الثاني أقر بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة.وشكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة من الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة، وبيان موقع حدوثها بعد تأكيد مسئولي المدرسة أنها وقعت خارج الأسوار، وأن الطالبين لم يحضرا خلال اليوم الدراسي.