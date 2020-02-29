نجوم الطرب يتألقون فى مهرجان دندرة للموسيقى بقنا (فيديو)

انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، مساء أمس الجمعة.بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يزيد على 8000 مشاهد من أبناء وأهالى محافظة قنا.واحتشد أهالي دندرة لأول مرة في ساحة المعبد الشهير بمحافظة قنا؛ للاستمتاع بالفقرات الطربية والغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم الفنان علي الحجار ومدحت صالح وبلاك تيما، ضمن فعاليات مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء.ويعتبر المهرجان من الخطوات الفعلية للاهتمام بالصعيد عن طريق الاهتمام الثقافي والفكري الذي بدأ منذ عامين بمعرض الكتاب، ووصولًا إلى إقامة مهرجان دندرة للثقافة لأول مرة في دورته الأولى على أرض محافظة قنا، والذي انطلقت فعالياته مساء الجمعة.