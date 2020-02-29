رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجوم الطرب يتألقون فى مهرجان دندرة للموسيقى بقنا (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 02:32 م
مهرجان دندرة للموسيقى
مهرجان دندرة للموسيقى بقنا
هدير شعراوي
طباعة
انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، مساء أمس الجمعة.

بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يزيد على 8000 مشاهد من أبناء وأهالى محافظة قنا.

واحتشد أهالي دندرة لأول مرة في ساحة المعبد الشهير بمحافظة قنا؛ للاستمتاع بالفقرات الطربية والغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم الفنان علي الحجار ومدحت صالح وبلاك تيما، ضمن فعاليات مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء.

ويعتبر المهرجان من الخطوات الفعلية للاهتمام بالصعيد عن طريق الاهتمام الثقافي والفكري الذي بدأ منذ عامين بمعرض الكتاب، ووصولًا إلى إقامة مهرجان دندرة للثقافة لأول مرة في دورته الأولى على أرض محافظة قنا، والذي انطلقت فعالياته مساء الجمعة.

موضوعات متعلقة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

إحداها متوافر بكثرة في مصر.. 4 أدوية قد تهزم «كورونا»

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

«قلوب ضريرة».. مجموعة مسرحية للعُمانى نعيم فتح نور

«عبدالدايم» تفتتح قصر ثقافة حاجر العديسات

«من طقطق للسلامو عليكو».. من مفردات الحارة المصرية

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»