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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الفلسطينية: لا إصابات بكورونا للوفد الكورى السياحى

السبت 29/فبراير/2020 - 02:29 م
كورونا
كورونا
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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطيني، طريف عاشور، اليوم السبت، إن فترة الحجر الصحي للمواطنين الذين خالطوا الوفد السياحي الكوري الجنوبي، الذي زار فلسطين الشهر الجاري انتهت، حيث لم تثبت إصابتهم بأي عوارض لفيروس "كوفيد- 19" كورونا.

وأضاف عاشور - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن وزارة الصحة قامت بأخذ العينات خلال ساعات قليلة فور تبليغها بالأمر من عدة محافظات، وفحصتها وكانت جميعها سلبية أي "غير مصابة بكورونا"، ومن ثم أعطي المخالطون فترة حضانة امتدت لأسبوعين، مع متابعة حثيثة من طواقم الطب الوقائي.

وأشار إلى أن الفترة انتهت ولم تظهر على المواطنين المخالطين للوفد أي من العوارض المرافقة لأعراض فيروس كورونا، وبذلك تنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي عليهم، وبإمكانهم ممارسة أعمالهم كالمعتاد، ويقفل الملف الذي أقلق الشارع الفلسطيني لأيام عدة مضت.

وكان وفد سياحي من كوريا الجنوبية قد زار فلسطين (القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل)، في الفترة ما بين 8 و15 من فبراير الجاري، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس "كورونا" لدى عودتهم إلى بلدهم.

وطلبت وزارة الصحة، كل من اختلط بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما أي لتاريخ 29 فبراير، حيث لا يخالط فيها الآخرين، وتبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة، وعمل الفحص الخاص بفيروس كورونا في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه.

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