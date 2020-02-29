بعد غياب سنوات.. محمد محيى يطرح «سهرانين» اليوم

يعود المطرب محمد محيي اليوم بعد فترة غياب إلى جمهوره ومحبيه ويطرح أغنيته الجديدة "سهرانين" على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان "بتاع زمان".والأغنية الجديدة "سهرانين" من كلمات نور حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"Mix" لمحمود عزت والـ"Master" لأمير محروس، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".ويقول مطلع الأغنية:"سهرانين في الليل اللي ناداعلي حبيبين طايرين من السعادةوالحنين بيزيد كل ماداوأهو ماشيين ومالناش إرادة".يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم"، والذى طرحه عام 2008، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولا حاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك".