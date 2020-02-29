أمن الإسماعيلية يمنع محاولة طرح أسماك فاسدة فى الأسواق

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في إحباط محاولة طرح كمية من الأسماك الفاسدة ومنتهية الصلاحية قبل بيعها في الأسواق للمواطنين.تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير إدارة المباحث يفيد بشن ضباط مباحث التموين برئاسة العميد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، وبالتعاون مع لجنة من مديرية التموين، ضمت الدكتور أحمد الجارحي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، وهريدي محمد، مفتش مباحث التموين، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسماك في إحدى الثلاجات بنطاق مركز الإسماعيلية.وكشفت اللجنة عن أنه تم وضع استيكر جديد لتمديد صلاحية الأسماك على خلاف الحقيقة، حيث إن تاريخ الصلاحية الأصلي انتهى في ديسمبر الماضي.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1053 بالواقعة، وأحيل للنيابة لتولي التحقيق.