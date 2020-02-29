رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن الإسماعيلية يمنع محاولة طرح أسماك فاسدة فى الأسواق

السبت 29/فبراير/2020 - 02:28 م
سمك
سمك
مصطفى دياب
طباعة
نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في إحباط محاولة طرح كمية من الأسماك الفاسدة ومنتهية الصلاحية قبل بيعها في الأسواق للمواطنين.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير إدارة المباحث يفيد بشن ضباط مباحث التموين برئاسة العميد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، وبالتعاون مع لجنة من مديرية التموين، ضمت الدكتور أحمد الجارحي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، وهريدي محمد، مفتش مباحث التموين، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسماك في إحدى الثلاجات بنطاق مركز الإسماعيلية.

وكشفت اللجنة عن أنه تم وضع استيكر جديد لتمديد صلاحية الأسماك على خلاف الحقيقة، حيث إن تاريخ الصلاحية الأصلي انتهى في ديسمبر الماضي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1053 بالواقعة، وأحيل للنيابة لتولي التحقيق.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

هاشتاج «طنطاوى مات» يتصدر «تويتر» شائعة الوفاة تطارد المشير ولا بيانات رسمية

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

«قلوب ضريرة».. مجموعة مسرحية للعُمانى نعيم فتح نور

«عبدالدايم» تفتتح قصر ثقافة حاجر العديسات

«من طقطق للسلامو عليكو».. من مفردات الحارة المصرية

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»