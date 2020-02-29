رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قلوب ضريرة».. مجموعة مسرحية للعُمانى نعيم فتح نور

السبت 29/فبراير/2020 - 02:27 م
قلوب ضريرة
قلوب ضريرة
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن الآن ناشرون وموزعون، مجموعة مسرحية للكاتب العُماني نعيم فتح نور تحت عنوان "قلوب ضريرة". وجاء الإصدار في مئة وخمس صفحات من القطع المتوسط، وضمَّ ثلاث مسرحيات هى: "قلوب ضريرة"، "دموع على الرصيف"، و"المعاناة".

وناقش الكاتب عددًا من القضايا في مسرحياته، فتطرق في المسرحية الأولى إلى قضية التفرقة بين الأبناء، والجشع الذي قد يؤدي إلى أن يظلم الأخ أخاه. وناقش في المسرحية الثانية عقوق الوالدين، وقدرة الأم على المغفرة لولدها مهما صدر منه من عقوق تجاهها. أما المسرحية الثالثة فتناولت قضية التدخين الذي ابتُليت به مجتمعاتنا، وما ينجم عنه من آثار ومآسٍ  تحطم عائلات بأكملها.

يقول نعيم فتح نور على لسان شريفة إحدى شخصياته في قلوب ضريرة: "الآن، يا علي، يا ولدي، عرفتُ أنّ العمى ليس عمى العيون وإنّما عمى القلوب؛ فالقلوب التي تربّت على الحقد وحبّ الذات والأنانية والكره لا ترى يا ولدي غير الكره والحقد". وشريفة هذه خسرت ولديها بعد أن ربتهما على الجشع، وعملت على التفرقة بين علي (ابن زوجها) وأبيه، فكان مآلها أن تخلى عنها ولداها الجشعان، ولم تجد سوى علي في محنتها بعد أن كبرت وألقى بها ولداها في مأوى العجزة.

ويتحدث على لسان محمد الذي أُصيب بمرض السرطان نتيجة إدمانه تدخين الشيشة: "أرأيت يا أخي هلال كيف أنه لا فائدة تُرجى من السيجارة وما شابهها؟ فاحرص يا أخي كلّ الحرص على حياتك ومستقبلك، ولا تجعل من نفسك عبدًا لها. انظر إلى معاناتي، وخذ منها درسًا، وابتعد عن السيجارة ولا تصاحب من يدخنها. هذه وصيّتي لك يا أخي".

يذكر أن نعيم فتح نور كاتب عماني، عضو في مجلس إدارة الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء. كُرّم في مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون في مملكة البحرين (2014). حصل على المركز الأول في مسابقة المنتدى الأدبي العمانية مرتين (2010،2013)، والمركز الأول في مسابقة الشارقة للتأليف المسرحي على مستوى دول الخليج العربي (2017)، ولديه ثمانية مسلسلات بُثت على أثير الإذاعة العمانية. وقد وصف مجموعته هذه بأنها "محاولة للوصول إلى قلوب أطفالنا من خلال عالم المسرح المتوهج".

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: نتواصل مع كندا بشأن حامل «كورونا» العائد من مصر

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. وهذه وصيته

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

«قلوب ضريرة».. مجموعة مسرحية للعُمانى نعيم فتح نور

«عبدالدايم» تفتتح قصر ثقافة حاجر العديسات

«من طقطق للسلامو عليكو».. من مفردات الحارة المصرية

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»