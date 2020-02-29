الإثنين.. وزير الدولة للإعلام يلتقى «الوطنية للصحافة»

يعقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الإثنين المقبل، الثانية ظهرًا اجتماعًا يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر وأعضاء الهيئة، وذلك للتنسيق مع الهيئة لتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بيانًا أشادت فيه بتعيين هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها وتنسيق العمل، وفقًا لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.