الأرصاد: طقس الأحد معتدل.. القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وعلى شمال الصعيد يكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 13 21شبين الكوم 12 20طنطا 12 20دمنهور 12 20الإسكندرية 13 20بلطيم 12 20مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 07 20بورسعيد 13 20دمياط 12 19الزقازيق 13 21الإسماعيلية 11 22السويس 12 22العريش 13 19رفح 12 19رأس سدر 15 23نخل 09 20نويبع 16 22طابا 11 21كاترين 07 14الطور 15 22شرم الشيخ 17 22الغردقة 15 23مرسى علم 15 23الفيوم 11 21بنى سويف 11 22المنيا 10 22أسيوط 11 23سوهاج 12 23قنا 11 24الأقصر 12 25أسوان 15 26أبوسمبل 15 25الوادى الجديد 11 25شلاتين 17 25أبو رماد 16 25حلايب 16 23رأس حدربة 17 22