«بائع عروبته».. تميم يعزى أردوغان فى مرتزقته بسوريا

أرسل أمير قطر، تميم بن حمد، برقية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته لأردوغان في الجنود الأتراك الذين قضوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.يأتي هذا في أعقاب مقتل العشرات من الجنود الأتراك في سوريا، بعد تجدد الاشتباكات والقتال بين القوات التركية والجماعات الموالية لها، وقوات الجيش السوري.