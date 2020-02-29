ضبط أغذية فاسدة في الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن ضبط أغذية فاسدة في حملة موسعة بمركز الخارجة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، تنفيذ حملة على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية بمدينة الخارجة.وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والسي فود والحلويات منتهية الصلاحية، من حلوى متعددة الأصناف ولحوم مفرومة متغيرة في الصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد كبير من أطباق السي فود المجمدة داخل ثلاجات بعض المحال التجارية بمدينة الخارجة.وأضاف صلاح أنه جارٍ تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التحفظ على الكميات المضبوطة، وإعدام كمية من اللحوم المفرومة الفاسدة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.