مطار طابا يستعد لاستقبال أول رحلة طيران مباشرة من عمّان

يستعد مطار طابا الدولي، خلال الفترة المقبلة، لاستقبال أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمان الدولي، على أن تسير أسبوعيا، في إطار حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على زيادة الاهتمام بالمزيد من الوفود السياحية الوافدة من مختلف دول العالم، في ظل حالة الاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية للبلاد خلال الآونة الأخيرة.ويشهد مطار طابا الدولي، الفترة الراهنة، وصول 5 رحلات جوية دولية "شارتر" قادمة من بعض الدول الأوروبية، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، حيث يتم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الرحلات وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار عادل عبدالعزيز محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.